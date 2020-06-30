هوك: لن نسمح لإيران بحيازة السلاح النووي

قال براين هوك الممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران، كبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية، إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بحيازة السلاح النووي ونقطة على السطر.

وشدد هوك، ​خلال مؤتمر صحفي الذي عقده اليوم، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، على أن حظر التسلح على إيران يجب أن لا يرفع، فإيران تهدف إلى تطوير أسلحتها لتصديرها إلى أذرعها في المنطقة"، محذراً من "تصاعد ​العنف​ إذا رفع حظر التسلح عن إيران"، مشيداً بـ"الدعم السعودي لليمن اقتصاديا وسياسيا".

وحذر هوك، من تصاعد خطير في العنف إذا تم رفع الحظر عن التسلح في إيران، مؤكدا أن إيران تريد تطوير أسلحتها لمزيد من دعم المنظمات الإرهابية، فقد استخدمت الأموال لتدمير بلدان مثل اليمن وسوريا وغيرها، ففي الوقت الذي تقدم فيه السعودية كل الدعم لليمنيين وتستثمر في شعوبها خير استثمار نجد بلدانا تنهب شعوبها كما فعل النظام الإيراني.

الجبير يحث المجتمع الدولي على ضرورة التصدي للأعمال الإجرامية الإيرانية

ويأتي ذلك فيما حث الجبير المجتمع الدولي على ضرورة التصدي للأعمال الإجرامية الإيرانية.

وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي، أن إيران تعمل على تسليح جماعات إرهابية في سوريا والعالم كما تدعم الحوثيين الذين شنوا 1659 هجوما على المدنيين في السعودية.

وقال الجبير: إن إيران هي الدولة الأولى التي تدعم الإرهاب في دول العالم، كاشفاً أنها تتعامل مع عصابات تروج المخدرات حول العالم، مبيناً أن الحوثيين شنّوا 1659 هجوماً على المدنيين في السعودية، موضحاً أن إيران ستصبح أكثر عدائية إذا رفع عنها حظر التسلح؛ فهي تقدم أسلحة لمنظمات إرهابية كحزب الله والحوثيين.

وأشار المسؤول السعودي، إلى أن"استعرضنا مع براين هوك الأعمال الإجرامية لإيران في اليمن ونعمل مع الولايات المتحدة على منع توريد الأسلحة لإيران".

وكان هوك طالب في وقت سابق، مجلس الأمن للاستماع إلى مطالب بلدان منطقة الشرق الأوسط بتمديد حظر السلاح على إيران، وقال إن إيران ما زالت مستمرة في مساعيها لتغذية العنف والإرهاب

خالد بن سلمان يبحث مع هوك التصدي لأنشطة إيران

ولتقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على أهميتها في حفظ الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للنشاطات العدائية المزعزعة لاستقرارها.

وأكد نائب وزير الدفاع خلال اللقاء أن السعودية تعمل جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية لإرساء الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وتدعم الجهود الأمريكية وسعيها الحثيث لوقف كافة الأنشطة الإيرانية الخبيثة وانتهاكاتها المتكررة وأعمالها الإرهابية والتخريبية في المنطقة.

وشهد اللقاء مناقشة الهجمات الأخيرة على السعودية بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة، التي تورط بها الحوثيين في اليمن المدعومين من النظام الإيراني، وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية من إسقاطها والتعامل معها.

كما نقل نائب وزير الدفاع خلال اللقاء شكر قيادة السعودية للولايات المتحدة على إرسالها لقواتٍ ومنظوماتٍ دفاعية إلى المملكة، لحفظ الأمن الإقليمي، ومواجهة كل ما يهدد المصالح المشتركة.

وكان هوك قال من البحرين، إن إيران تواصل تغذية العنف الطائفي والإرهاب، فيما قال وزير خارجية مملكة البحرين، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إن الأجهزة الأمنية في البحرين تمكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية الإيرانية

وأوضح الزياني، أن الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله دعما مخططات إرهابية ضدنا، قال الوزير البحريني، "واجهنا بحزم تدخلات إيران في شؤوننا الداخلية"، موضحا أن إيران تواصل التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.