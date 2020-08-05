دراسة توضح زيادة انتقال البريطانيين إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ 2016

ارتفع عدد المواطنين البريطانيين المنتقلين إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 17 ألفا في العام وذلك منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست".

وقالت دراسة صادرة عن مركز الدراسات الإجتماعية ببرلين ونشره موقع "يورونيوز" الإخباري الأوروبي، إن الزيادة تمثل 30% حيث كانت أعداد البريطانيين المغادرين إلى دول الاتحاد تصل إلى 57 ألفا في السنة بين 2008 و2015.

وارتفعت لتصل إلى أكثر من 73 ألفا في السنة بين 2016 و2018، وقالت الغالبية إن القرار جاء بسبب "عدم اليقين" في أعقاب الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد.

وأشار الباحثون، إلى أنه وفق الدراسة فإن سعي البريطانيين للسفر إلى دول الاتحاد جاء "لتحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي ولخفض التأثير السلبي الذي يمثله خروج بريطانيا من الاتحاد".

ومن بين الأسباب التي دفعت هؤلاء للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي جاء استعداد البريطانيين لتحمل المزيد من المخاطر إضافة إلى إستعداد البعض لتحمل بعضاً من خفض المرتبات إضافة إلى وصول البعض إلى الدول المستضيفة دون الحصول على وظيفة بعد، وفق ما أشار له الباحثون.