مقتل 12 شخصا إثر انفجار قنبلة شمال أفغانستان

لقي ما لا يقل عن 12 شخصًا حتفهم، جراء انفجار لغم مزروع على جانب الطريق بمحافظة "بجلان" الواقعة شمال أفغانستان.

وقال عضو سابق في المجلس المحلي للمحافظة، محبوب الله غفاري، اليوم، إن الضحايا كانوا أقاربه وأن الحادث وقع بمنطقة على الطريق السريع بين محافظة بجلان ومدينة سمنكان، حيث إن السيارة اصطدمت بلغم مزروع على جانب الطريق، وفقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

وأشار غفاري، إلى أنه وموكبه كانوا في طريقهم إلى مدينة مزار الشريف عاصمة محافظة بلخ شمال البلاد، فيما أوضح مسؤولون، أن من بين الضحايا القتلى من جراء الحادث، حراس شخصيين لغفاري وأقاربه.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة، بما في ذلك حركة "طالبان"، مسؤوليتها عن ارتكاب الحادث، غير أن مسؤولي أمن محليين قد أشارا إلى اعتداء حركة طالبان على قوات الأمن في منطقة على أطراف محافظة بجلان، ما أسفر عن مقتل فردين من قوات الأمن.