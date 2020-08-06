الإعلان عن موعد تظلمات الثانوية العامة لأبناء الأقصر الأحد المقبل

قال عبداللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه سيجري يوم الأحد المقبل، الإعلان عن موعد تظلمات طلاب الثانوية العامة لعام 2020 لأبناء المحافظة.

وأكد "عمران" أن تقديم التظلمات سيكون في كنترول قنا، وذلك لأول مرة لتخفيف العبء على أولياء أمور الطلاب بدلًا من السفر إلى محافظة أسيوط.

وأشار وكيل ودارة التربية والتعليم بالأقصر إلى أنه خلال الساعات القادمة ستصل النتائج إلى كافة المدارس بمحافظة الأقصر، ليتوجه الطالب لاستلامها ورقيًا، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.