مستشفى الأقصر العام يحتفل بتعافي آخر مصابيّن بفيروس كورونا

وسط أجواء احتفالية، أنهى الفريق الطبي بمستشفى الأقصر العام، بقيادة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، والدكتور بكري عبد الستار منسق عام مستشفيات العزل بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، العزل الصحي بالمستشفى عقب خروج آخر حالتين بعد تعافيهما من فيروس كورونا المستجد رسمياً.

وتقرر غلق المستشفى بعد إنهاء العزل الصحي داخلها لمدة يومين لتعقيمها وتطهيرها، قبل فتحها ودخول منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الأيام المقبلة.

وقال الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، إن المستشفى خُصصت لعزل مصابي كورونا فى 4 يونيو الماضي، وإنها تحتفل اليوم بشفاء 410 حالة داخل منذ بدء الجائحة حتى الآن.

وأضاف الدكتور خلف عمر، أن كافة الحالات خرجت من المستشفى بصحة جيدة، كما أجريت عمليات جراحية مختلفة لعدد من مصابي الفيروس داخل المستشفى، منها 10 عمليات ولادة قيصرية، و14 حالة ما بين عظام ووجراحة عامة، مشيرًا إلى بدء عمليات التعقيم والتطهير لكى تعود المستشفى لاستقبال كل الحالات.