بعد تأجيل النطق بالحكم في اغتياله.. من رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري؟

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تأجيل النطق بالحكم في اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري إلى 18 أغسطس الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكان من المقرر أن يصدر القضاة في المحكمة الخاصة بلبنان حكمهم، بعد غد الجمعة، في القضية التي يُحاكم فيها غيابيا 4 رجال متهمين قالت إنهم ينتمون إلى حزب الله، بتدبير التفجير الذي أودى في 2005 بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين، وفقا لما ذكرته قناة "دويتشه فيله" الألمانية,

وباستثناء مصطفى بدر الدين، القيادي العسكري السابق في حزب الله والذي قتل في سوريا العام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية.

وأسندت للمتهمين الأربعة الذين ينتمون إلى حزب الله اللبناني، سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، اتهامات عدة أبرزها "المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمداً، ومحاولة القتل عمداً".

وإذا صدر الحكم بالإدانة فستعقد جلسات أخرى لإصدار الأحكام. وأقصى عقوبة ممكنة في حالة الإدانة هي السجن مدى الحياة.

وعاش ضمن عائلة صغيرة محدودة الحاجات في مدينة صيدا، يأكل على الأرض من دون طاولة خبزاً معجوناً في المنزل، يساعد والدته في إعداده، في غرفة طعام هي نفسها غرفة النوم، بهذه الكلمات وصف رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري حياته، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني للجيش اللبناني، مؤكدا أنه حين يتذكر تلك التفاصيل لا يشعر بالأسى، بل يحمد الله على نعمته.

واغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير عام 2005 في تفجير ضخم استُخدمت فيه مواد شديدة الانفجار، استهدف موكبه في العاصمة اللبنانية "بيروت"، وأسفر عن مقتله و21 شخصا وإصابة 231 آخرين.

وبدأ الحريري حياته بالعمل في قطف التفاح والليمون في معظم المناطق اللبنانية خلال العطلات المدرسية، واستكمل دراسته في الجامعة العربية، ثم سافر لاحقاً إلى المملكة العربية السعودية للعمل مدرساً، لكن الظروف قادته للعمل محاسباً في إدارة إحدى المؤسسات التجارية.

وتطور عمل "الحريري" خطوة خطوة، حيث عمل في أكثر من مجال: المحاسبة، التعليم، التجارة، المقاولات ثم أنشأت شركة خاصة به، وكانت أحواله المالية تتأرجح بين الصعود والهبوط، لكنه كان مواظباً عنيداً، على حد وصفه.

وتوصل الادعاء العام في لبنان، خلال جلسات محكمة الخاصة بلبنان، أن مصطفى بدرالدين، وهو أحد القيادات العسكرية البارزة بـ"حزب الله" اللبناني، هو العقل المدبر والمشرف على عملية اغتيال رفيق الحريري، وقدم الادعاء أمام المحكمة مجموعة من الأدلة التي تفيد أن "بدرالدين" قاد بنفسه المجموعة التي نفذت جريمة الاغتيال.

واتهم بالاشتراك في تنفيذ الجريمة 4 أشخاص آخرين هاربين يحاكمون حاليا في إجراءات غيابية وهم كل من: سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.

وقُتل مصطفى بدر الدين في تفجير استهدف أحد مراكز حزب الله داخل سوريا في شهر مايو 2016، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وترصد "الوطن" أهم المعلومات عن رفيق الحريري:

- ولد رفيق بهاءالدين الحريري في صيدا عام 1944.

- يحمل الجنسيتين اللبنانية والسعودية.

- التحق بالجامعة العربية لدراسة المحاسبة عقب إتمام دراسته الثانوية عام 1964.

- اضطر "رفيق" لتوقيف دراسته والسفر إلى السعودية للعمل ونجح في نشاطه هناك وحصل على الجنسية السعودية.

- أسس الحريري في عام 1979 مؤسسة للثقافة والتعليم العالي حملت اسمه، كما ساهم في جهود إعادة إعمار لبنان بعد الأحداث الأليمة التي ألمت به.

- كان من المساهمين الأساسيين في عقد مؤتمر المصالحة الوطنية اللبنانية في الطائف التي أوصلت إلى ما عرف لاحقاً باسم "مؤتمر الطائف".

- تزوج من زميلته بالجامعة، نضال بستاني العراقية الأصل، وأنجبا: بهاءالدين وحسام الدين (توفي عام 1991 بحادث سير) وسعد الدين.

- تزوج الحريري عام 1976 من نازك عودة، وأنجبا: أيمن وفهد وهند.

أهم المناصب التي تولاها رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري خلال مسيرته: تولى رئاسة الوزراء اللبنانية في السنوات التالية:

1- من 31/10/1992 إلى 25/05/1995 في عهد الرئيس اللبناني إلياس الهراوي.

2- من 25/05/1995 إلى 07/11/1996 في عهد الرئيس إلياس الهراوي.

3- من 07/11/1996 إلى 04/12/1998 في عهد الرئيس إلياس الهراوي.

4- من 27/10/2000 إلى 17/04/2003 في عهد الرئيس إميل لحود.

5- من 17/04/2003 إلى 26/10/2004 في عهد الرئيس إميل لحود.

وتولى الحريري مناصب وزارية:

1- وزير المالية: 31/10/1992 - 25/05/1995 في حكومته.

2-وزير المالية: 25/05/1995 - 07/11/1996 في حكومته.

3- وزير المالية: 07/11/1996 - 04/12/1998 في حكومته.

4-وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةة: 07/11/1996 - 04/12/1998 في حكومته.

وكان "الحريري" نائبا عن بيروت:

1- في الدور التشريعي التاسع عشر من 1996 إلى 2000

2- في الدور التشريعي العشرون من 2000 إلى 2004

الأوسمة والميداليات التي حصل عليها رفيق الحريري خلال مسيرته:

- وسام جوقة الشرف الفرنسية من رتبة فارس.

- وسام الاستحقاق الإيطالي من رتبة فارس.

- وسام الأرز اللبناني من رتبة كومندور.

- وسام القديس بطرس والقديس بولس.

- وشاح الملك فيصل.

- وسام خوسيه سان مارتان من الأرجنتين.

- ميدالية مدينة باريس.

- الوشاح الأكبر الكوري.

- القلادة الكبرى المغربية.

- المفتاح الذهبي لمدينة بيروت.

- المفتاح الذهبي لمدينة ساو باولو.

- دكتوراه فخرية من جامعة جورج تاون.

- وسام الشرف للعلوم من جامعة بوسطن.- دكتوراه فخرية من جامعة بوسطن.

- دكتوراه فخرية من جامعة نيس.

- دكتوراه فخرية من جامعة بيروت العربية.

- جائزة الصليب الأكبر الفرنسي.

- جائزة الخدمات المميزة من اتحاد غوث الأطفال.

- جائزة رجل السلام التي تمنحها مؤسسة "معاً من أجل السلام" الإيطالية.