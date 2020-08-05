وزارة البترول تبحث إنشاء خط غاز مباشر مع قبرص

ناقش طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تفاصيل الاستعدادات الخاصة بإقامة خط أنابيب بحرى مباشر بين مصر وقبرص لنقل الغاز، والتقى الوزير، اليوم، ناتاسا بيليدس، وزيرة الطاقة القبرصية، عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة الخط الذى تم الاتفاق عليه من خلال توقيع اتفاق حكومى سابق لنقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى، وإعادة تصديره عبر مصر.

وقال «الملا» إن شراكة مصر مع قبرص تهدف لتحقيق تكامل اقتصادى بين البلدين فى مجال الغاز الطبيعى، لاستغلال المقومات المتاحة من موارد غازية وبنية تحتية متميزة، وصولاً لتحقيق المنافع المشتركة وتعظيم استغلال تلك المقومات.

وأشار إلى أن مصر تستهدف تعظيم الاستغلال الاقتصادى لبنيتها التحتية فى مجال الغاز من خطوط ومجمعات استقبال الغاز الطبيعى وإسالته وتصديره على ساحل البحر المتوسط واستثمار طاقتها الاستيعابية الكبيرة، خاصة أن مجمعات إسالة الغاز تُعد ميزة نسبية تتمتع بها مصر.

من جانبها، أعربت الوزيرة القبرصية عن تقديرها للدور المحورى لمصر فى دفع عملية التعاون لاستغلال الغاز الطبيعى المكتشف بمنطقة شرق المتوسط وتحقيق تكامل اقتصادى بين الدول فى مجال الغاز، مؤكدة تطلع قبرص إلى دعم ومواصلة التعاون الوثيق مع مصر.

كما استعرض الوزيران الإجراءات الخاصة بتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى مستوى منظمة دولية حكومية تسهم فى تحقيق الاستفادة الكاملة لدولها الأعضاء من موارد الغاز التى تزخر بها منطقة شرق المتوسط، لجنى المنافع المشتركة، كما تم استعراض نتائج عمل اللجنة الاستشارية ومجموعة العمل رفيعة المستوى لدول المنتدى، التى شهدت زخماً كبيراً خلال الأشهر الأخيرة. واتفق الوزيران على عقد اجتماع جديد خلال الأسبوعين المقبلين لمجموعة العمل رفيعة المستوى بالمنتدى لاستكمال الإجراءات الخاصة به.