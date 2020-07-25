البترول: نراقب سيارات نقل الوقود ومحطات التموين لضمان عدم التهريب

أكد حمدي عبدالعزيز، وكيل وزارة البترول، أن جميع سيارات شركات التسويق الخاصة بنقل الوقود مزودة بأنظمة الـ "جى بى إس" للتعرف على خط سيرها منذ خروجها من المستودع، وحتى وصولها إلى محطات الوقود بالمحافظات المختلفة.

وقال "عبدالعزيز" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن من ضمن أهداف الوزارة إنشاء مستودعات حديثة من أجل انتظام حركة تداول المنتجات البترولية، لافتا أن من بين هذه المستودعات الحديثة مستودع شركة مصر للبترول ببدر، موضحًا أن مستودع بدر خارج الكتلة السكنية، لافتا أن وزارة البترول تعمل منذ 2016 على مشروع تطوير وتحديث القطاع في مختلف مجالات الصناعة البترولية.

وأوضح "عبدالعزيز" أن هذا التطوير يتيح إحكام الرقابة على التداول للحفاظ على المنتتج من السرقات، مؤكدًا على متابعة أحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا في مجالي التداول وإحكام الرقابة.

وأشار وكيل وزارة البترول، إن الوزراة تستهدف عدد من المشروعات الجديدة الهامة لتحديث وتطوير القطاع بكافة مجالاته المختلفة للنهوض ومواكبة ما يجري حوالنا عالميا من تقدم هائل وكبير، مؤكدًا أن من بين المشروعات التي تولي الوزارة الاهتمام بها مشروع مراقبة محطات الوقود بنظام الـ ATG لمراقبة أرصدة الوقود ومنع التهريب لافتا أنها مرتبطة آليا بغرفة عمليات الوزارة .

وأكد "عبدالعزيز أن المنظومة الجديدة تتيح للوزارة معرفة موقف توافر الوقود بجميع المحطات على مستوى الجمهورية ومراقبة الخزنات بشكل دقيق ومحدد للقضاء على أي تلاعب أو تهرب أو مخالفات.