رياضة الأقصر تعلن السماح باستقبال أعضاء الأندية حتى منتصف الليل

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، الأربعاء، أنه جرى السماح للأندية ومراكز الشباب بالفتح واستقبال الأعضاء حتى 12 منتصف الليل، وأن يترك ذلك لمجلس إدارة كل هيئة بتحديد عدد ساعات العمل، وممارسة النشاط، في ضوء قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع الإلتزام الكامل بالأكواد الاحترازية المتضمنة بالدليل الإسترشادى الصادر من وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في ضوء موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" على عدد من القرارات الجديدة التى بدأ تطبيقها فى 26 يوليو الماضى، والتي تضمن بعض هذه الإجراءات والقرارات السماح باستقبال الجمهور بالمطاعم ومايماثلها من المحال والمنشأت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة حتى الساعة 12 منتصف الليل.

وشددت الوزارة على أنه سيجري تطبيق الضوابط القانونية من خلال الوزارة على كافة المؤسسات التى تخالف الضوابط والإجراءات الواردة بالدليل الاسترشادي للوزارة.