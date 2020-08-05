ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في المغرب إلى 28500 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 1283 إصابة مؤكدة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 28500 حالة، منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، في بيان، إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1333050 حالة منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضافت الصحة المغربية، أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 435 حالة، كما تم تسجيل 365 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 19994 حالة.

وحسمت وزارة الصحة في المغرب الجدل الذي أثير بشأن ارتداء الكمامات داخل السيارات، قائلة إن الأمر "ليس ضروريا"، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وذكر منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة معاذ المرابط، في تصريحه الصحفي الأسبوعي: "من الناحية الوبائية فلا معنى لارتداء الكمامة داخل سيارتك الخاصة إذا كنت وحيدا أو إذا كنت رفقة عائلة تعيش معها بشكل يومي".

وشدد المرابط، على أن القانون يلزم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة أو لدى الاختلاط بآخرين.

وناشدت وزارة الصحة المغربية، المواطنين، كل حسب موقعه، ضرورة احترام تعليمات السلطات الصحية، مؤكدة أن تدابير الوقاية تبقى الحل الوحيد للحماية من كورونا في ظل عدم وجود أي لقاح اليوم أو في الوقت القريب.

وكانت السلطات المغربية، فرضت ارتداء الكمامة على الجميع خارج البيت، إلا أن ارتداءها داخل السيارات الخاصة خلق جدلا في صفوف المواطنين.

وذكرت وزارة الداخلية المغربية، أن من يتنقلون خارج بيوتهم مطالبون بارتداء الكمامة، موضحة أن "من يخالفون هذا القرار يعرضون أنفسهم لعقوبة حبسية تتراوح بين شهر و3 أشهر، وبغرامة بين 30 و130 دولارا، أو بإحدى العقوبتين".