مادلين مطر: أنا منيحة بس خاطرنا مكسور

طمأت المطربة اللبنانية مادلين مطر جمهورها على صحتها بعد حادث الانفجار في لبنان الذي وقع بالقرب من منزلها.

وكتبت عبر "تويتر": "شكرًا لكل الأشخاص يلي اتصلوا أو راسلونا كرمال يطمنوا. الحمد لله أنا منيحة بس خاطرنا مكسور، قلبنا مكسور وما في شي رح ينسينا يلي صار. هيدي اسمها ⁧‫فاجعة‬⁩".

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي موادً مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.