مادلين طبر: بيروت تحتاج التفاف عربي شامل لاحتواء الحالة الإنسانية

نشرت الفنانة مادلين طبر بوست عبر الفيس بوك لتشكر جميع من تعاطف مع حادث لبنان وطمأنت الجميع على أهلها وأنهم بخير.

وكتبت مادلين: "شكرا لكل المتعاطفين.. قلبي موجوع على بيروت وما يحل بها.. أهلي بخير الحمدلله. لكن لبنان وطني موجوع. بيروت أصبحت هيروشيما المصغرة. بيروت تحتاج لالتفاف عربي شامل لاحتواء الحالة الإنسانية. لكن بعدها حان الوقت للتغيير انبحت أصواتنا من كثر الألم".

وكان مساء أمس وقع انفجار هائل في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.