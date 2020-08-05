مادلين طبر: لبنان يحتاج إلى رجل وطني مخلص مثل السيسي

أبدت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، استياءها من الأوضاع في لبنان، جراء الانفجار الذي وقع في بيروت، مساء الثلاثاء، وخلّف وراءه عددا من الضحايا والمصابين.

وكتبت مادلين طبر، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "رجعت من العين السخنة مصدومة لما يحصل في بلدي الحبيب اللي بعشقه لبنان، اتصلت بأختي ومنزلها في منطقه الدورة على بعد 15 دقيقة من المرفأ، وجدتها منهارة، مرعوبة، زجاج منزلها كله تناثر في أرجاء البيت".

وتابعت: "الأصحاب والأهل اطمنت عليهم، لكن اللي حصل مستفز من الجهتين المسوؤلتين ومش عايزة فلسفة، كيف يستغل حزبًا مرفأ بيروت الرسمي لحسابه هو ومن يتلقى أوامره منهم؟، ومن هو العدو الأقسى اللي ضرب مخازن الأسلحة؟ أم اللي خزن متفجرات وأسلحة في ملك الحكومة وبين الناس؟".

واستطردت: "بحبك يا لبنان، وصلنا لمرحلة استفزاز ووقاحة وفساد مدمر يجعلنا نصرخ محتاجين معجزة للإنقاذ، محتاجين مخلص وطني يضع مصلحة بلده أولًا، مخلص شبه السيسي".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.

وأصيبت الفنانة نادين نسيب نجيم، بإصابات بالغة جراء الانفجار، وتم نقلها إلى المستشفى وإجراءها عملية جراحية استغرقت 6 ساعات، فضلًا عن إصابة زوجة الفنان رامي عياش، بإصابات بسبب الانفجار، وتهشم وتحطم عدد من منازل الفنانين اللبنانيين منهم اليسا، راغب علامة، وائل جسار، جاد شويري، دومينيك حوراني.