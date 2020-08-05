نيران الانقلابات.. أسلوب تداول السلطة في قطر

عرض "التليفزيون المصري"، تقريرًا عن ذكرى انقلاب تميم بن حمد، أمير قطر، على والده الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني.

فذكر التقرير، أن نيران الانقلابات في قطر لا تنطفئ، فالخيانة بين أفراد الأسرة الحاكمة تسري مجرى الدم، اليوم تحول ذكرى انقلاب رأس النظام القطري تميم بن حمد على أخيه جاسم بن حمد آل ثاني، الذي كان وليًا للعهد، ليتنازل مغصوبًا لتميم عن ولاية العهد عام 2003، وذلك قبل سنوات من إطاحة الأخير بأبيه من سدة الحكم.

وأوضح التقرير، أن عمر الإمارة القصير، التي تأسست عام 1971 لم يسطر في صفحات التاريخ سوى انقلابات التي بدأت مع نعومة أظافر الإمارة عام 1972 عندما تولى خليفة بن حمد آل ثاني، مقاليد الحكم، بعد انقلابه على ابن عمه الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، بانقلاب عسكري، ولم يتوقع أن تأتيه الطامة من نجله.

وبينما كان يهم بالقيام برحلة إلى أوروبا في 27 يونيو عام 1995 وفي وداعه أكبر أبنائه حمد، لم يدر خليفه أنه الوداع الأخير، ففي صباح اليوم الثاني أعلن حمد الانقلاب على أبيه، ولم يسلم حمد بن خليفة من خطيئته بحق أبيه، لينقلب عليه نجله تميم في 25 من يونيو 2013، فحمد خان أبيه وخانه ابنه، ما اضطره إلى إعلان التنازل عن الحكم.