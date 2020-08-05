35 مرشحا يتنافسون على 5 مقاعد في انتخابات الشيوخ بسوهاج

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملًا في حصد أصوات الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات بسوهاج 35 مرشحًا، منهم 5 مرشحين لحزب مستقبل وطن، و4 مرشحين لحزب حماة الوطن، ومرشحيّن اثنين عن حزب الحركة الوطنية ومرشحيّن لحزب المؤتمر، ومرشح واحد لحزب الاتحاد و21 مرشحًا مستقلًا.

وضمت قائمة المرشحين:

1 – مجدي أحمد محمد خراجة، وشهرته مجدي القاضي.

2 – محمود عبدالرحيم أبوسديرة وشهرته محمود أبوسديرة.

3 – عبدالحكيم حساني أحمد محمد وشهرته عبدالحكيم العش.

4 – أحمد فوزي محمود أحمد وشهرته أحمد فوزي عبدالكريم.

5 – مصطفى قدري مصطفى الشريف.

6- عمر عثمان أبوزيد عبدالعال.

7 – مصطفى محمد مصطفى علي.

8 – محمود سيد بخيت حماد.

9 – مصطفى محجوب محمد عطا.

10 – ضياءالدين جمال أبوضيف.

11 – حمدي السيد سليمان علي.

12 – أحمد جبر أحمد حسن.

13 – نورالدين مصطفى أحمد الشقيري.

14 – عنتر محمد أحمد عبدالعال.

15 – أحمد عبدالعال حسن حمودة.

16 – عبداللطيف جمال عبداللطيف محمد.

17 – عبدالرحمن عاطف عبدالرحمن أحمد.

18 – أيمن حسني كامل.

19 – عزيزة عبد سليمان.

20 – علاء الدين محمد علي عبدالمجيد.

21 – محمد مصطفى أحمد محمود نصر.

22 – خالد حسني أحمد محمد وشهرته خالد العيسوي.

23 – أحمد ناصر محمود حافظ الشريف.

24 – أسامة محمد الأمين حسن أبوكريشة وشهرته أسامة أبوكريشة..

25 – عبدالواحد حلمي أمين محمد.

26 – صلاح أحمد خلف جامع.

27 – أحمد عبداللاه حمدون أبوزيد.

28 – حسام مهني صادق عبدالجواد.

29 – مجدي بديع لبيب قلتي.

30 – وائل بدر أحمد سيد وشهرته وائل بدر صقر.

31 – عامر عثمان عبدالباسط عباس وشهرته دكتور عامر العلمي.

32 – خالد محمد علي السمان وشهرته خالد دراز.

33 – هاشم محمد محمد هاشم وشهرته العمدة هاشم.

34 – عادل محمود علي إبراهيم وشهرته عادل الخلفي..

35 – إسماعيل فاروق إسماعيل أحمد وشهرته إسماعيل أبوكريشة.