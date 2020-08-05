17 مرشحا بدمياط يتنافسون على مقعدين في انتخابات "الشيوخ"

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملًا في حصد أصوات الناخبين.

وفي محافظة دمياط، بلغ عدد المرشحين على المقعد الفردي 17 مرشحًا يتسابقون على مقعدين، منهم مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشحين لحزب الحركة الوطنية، ومرشحين لحزب حماة الوطن، ومرشح واحد لحزب مصر بلدي، ومرشح واحد لحزب النور.

وشملت أسماء المرشحين بمحافظة دمياط:-

- وليد صلاح التمامي، مهندس مدني، عن حزب مستقبل وطن.

- أحمد عبد الشافي البلشي، موجه تربية رياضية عن حزب مستقبل وطن.

- نجلاء محمود أحمد معلم خبير رياضيات مستقلة.

- محمود محمد المزين، باحث بالمعهد القومي لعلوم البحار، عن حزب النور.

- كمال محمد نعناع، مدير إدارة المتابعة بالتربية والتعليم "مستقل".

- شادي محمد أبو عوف، صاحب بيت الأثاث العالمي لصناعة وتجارة الأثاث "مستقل".

- وفيق صدقي حامد اللبان، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمعاش، "مستقل".

- السيد محمد عبده سليمان محامي "مستقل".

-أحمد مختار مصطفى الحفناوي معلم لغة عربية "مستقل".

-مجدي محمود المعصراوي مهندس ميكانيكا بالمعاش فردي، عن حزب حماة الوطن.

- حسين سعد حسين وكيل القسم الجنائي بالنيابة العامة مستقل.

- هشام حفناوى السيد لواء شرطة بالمعاش عن حزب الحركة الوطنية. المصرية

- وحيد عبد القادر المتولي معلم أول عن حزب مصر بلدي.

- محمد جلال الحفناوي مراقب بالبنك الأهلي المصري "مستقل".

- محمد سليمان عفيفي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للمباني عن حزب حماة الوطن.

- إبراهيم موسي صقر معلم أول "مستقل".

- حمدي شلبي عاشور صاحب أملاك مرشح عن حزب الحركة الوطنية.