أمل عرفة تعلن عدم إصابتها بكورونا: كان تشخيصا خاطئا

أكدت الفنانة السورية أمل عرفة عدم إصابتها بفيروس كورونا، حيث كان التشخيص خاطئا، وذلك بعد أن أعلنت إصابتها منذ يومين.

وكتبت أمل عبر صفحتها على فيسبوك: "طلعت نتيجة المسحة اللي عملتها اليوم، النتيجة سلبية ألف الحمد لله، الأطباء اللي شخصوا حالتي إنها كورونا معاهم كل الحق... جميع الأعراض اللي عشتها كانت مطابقة لأعراض كورونا نفسها".

وأضافت: هالمرة إجت سليمة، الله يجيرنا من اللي جايه والشكر الكبير لكل اللي اهتموا وسألوا... بس رجاءً خدوا الأمر جدياً، الأكيد إني نشرت خبر تشخيص المرض كمان لكسر حد الخوف والخجل. أي مصاب يعلن ويحكي ولا يخاف هيك منحمي بعض أكتر حياتي مهمة ؟ وحياتك كمان مهمة".

كانت أعلنت عرفة منذ يومين إصابتها بكورونا وكتبت عرفة عبر فيسبوك: "5 أطباء لحد الآن أكدوا إصابتي بكورونا".