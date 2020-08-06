سكرتير عام الأقصر يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية قبلي قامولا

تفقد محمد عبد الفتاح عثمان، سكرتير عام محافظة الأقصر، مساء الأربعاء، أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة، الجاري تنفيذها في قرية قبلي قامولا التابعة لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر.

وتابع السكرتير العام خلال جولته بقرية قبلى قامولا، مشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء، وتركيب محولات وأعمدة الكهرباء بهدف تحسين خدمات الكهرباء، وترميم مدخل القرية لسهولة حركة المواطنين، ومعدات وأدوات النظافة لرفع كفاءة مستوى النظافة بالقرية.

كما تفقد "عثمان" أعمال تأهيل منازل المواطنين بقرية قبلى قامولا والتى تقوم بها جمعية الأورمان فى إطار الدور الملموس التى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى لخدمة المجتمع.

وتابع سكرتير عام الأقصر جولته بتفقد الوحدة الصحية بقرية قبلى قامولا والتى تدخل ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

رافق السكرتير العام خلال جولته كلا من المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشروف على المشروعات بالمحافظة، وحجازى النحاس نائب رئيس مركز القرنة، وياسر جاد مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام محافظة الأقصر، وعدد من المسئولين بجمعية الأورمان.

الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجاً وذلك في يناير 2019 ، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وخاصة فى القرى.