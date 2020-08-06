إغلاق مستشفى الأقصر العام لتعقيمه قبل العودة لاستقبال المرضى

أعلن الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، الأربعاء، إغلاق المستشفى لمدة يومين، تمهيدًا لتعقيمه وتطهيرا قبل إعادة فتحه استعدادا للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الأيام المقبلة.

وأوضح عمر، أن ذلك يأتي في إطار انتهاء فترة العزل الصحي داخل المستشفى عقب خروج آخر حالتي شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من الرعاية المركزة رسميًا، كما خرج نحو 10 حالات مطلع الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن المستشفى لم يسجل أي حالات جديدة للإصابة بكورونا خلال آخر يومين.

وأضاف أنه بخروج آخر حالتين من مصابي كورونا رسميًا، يرتفع إجمالي حالات الشفاء داخل المستشفى إلى 410 حالة، منذ بداية العزل الصحي في 4 يونيو الماضي وحتى اليوم، مشيرا إلى أن كافة الحالات خرجت من المستشفى بصحة جيدة، كما تم عمل عمليات جراحية مختلفة لعدد من مصابي كورونا داخل المستشفى، منها 10 عمليات ولادة قيصرية، و14 حالة ما بين عظام وجراحة عامة، وخرج الجميع بسلامة وشفاء تام.

وأكد مدير مستشفى الأقصر العام أنه تم البدء في عمليات التعقيم والتطهير داخل المستشفى تمهيدًا لعودته لاستقبال جميع المرضى في كافة التخصصات، بعد نهاية فترة العزل داخله، مشيرا إلى أنه سيتم تعقيم المستشفى على مدى 48 ساعة، لكي تعود الأعمال داخله في كافة الأقسام تباعًا وطبقًا لنظام التأمين الصحي الشامل.