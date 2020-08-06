شهيرة: محمود ياسين بخير وحالته مستقرة.. ولم يجد جديدا على الحالة إطلاقًا

كشفت الفنانة شهيرة تفاصيل الحالة الصحية لزوجها الفنان محمود ياسين وذلك عبر منشور لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشرت شهيرة صورة لها مع زوجها وابنتها رانيا وعلقت: "يا جماعة محمود ياسين بخير وحالته الصحيه مستقرة على عكس ما جاء في بعض المواقع ولم يجد جديد على الحالة إطلاقا والحمدلله ولا مستشفى ولا غيره بس ياللا بقي ده العادي".

وأضافت: "مداخلة عادية مع وائل الإبراشي على كارثة لبنان وأنا كنت متأثرة جدا للحدث المفزع ده وتطرق الحديث بالسؤال عن صحه زوجي وطمأنت الجمهور أن الحالة مستقرة ونسأل الله الثبات على ذلك والحمدلله وربنا يشفيه ويشفي كل مريض يا رب ومنتحرمش من اهتمامكم وسؤالكم يارب".

وكانت شهيرة قد تحدثت عن تفاصيل الحالة الصحية لزوجها الفنان الكبير محمود ياسين وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وقالت شهيرة: "الحالة إلى حد ما مستقرة لكن ده ميمنعش أن الحالة مش بتتحسن، وربنا موجود، وأنا مش عارفة هنعمل ايه"، مضيفة: "الواحد بيقول يا رب تعدي الأزمة، والموضوع مالوش علاج".

وتابعت شهيرة: "ربنا يرفع عنه ويشفي كل مريض"، مشيرة أنها تتقبل الوضع الصحي لزوجها أحيانا وتتعرض للاهتزاز أحيانًا أخرى.

واستطردت قائلة: "أولادي بيقولوا لي يا مامي إحنا عارفين تطورات الموضوع لكن عشان أنا ملازماه على طول وأي كبيرة أو صغيرة بتأثر، وأنا عايزة المسائل تثبت على كده، وبتمنى أن الحالة متتدهورش، وهقول الحمد لله حسه في الدنيا".

وشددت شهيرة على أنها منعت الزيارة عن محمود ياسين منذ 5 شهور، مشيرة أنها لا تسمح لأبنائها بزيارته وتسمح لهم بمشاهدته من بعيد بالإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أنها لا تخبره بحالات الوفاة التي تحدث في الوسط الفني، لافتة أن أخر جنازة حضرها كانت للراحل نور الشريف، مشيرة أنه لم يحضر جنازة محمود عبدالعزيز وفاروق الفيشاوي بسبب حالته الصحية.