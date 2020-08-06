أمل رمزي: سيدات مصر يعشن عصرهن الذهبي في عهد "السيسي"

أكدت أمل رمزى، مساعد رئيس حزب الوفد، مرشح الحزب فى القائمة الوطنية الموحدة، أن مشاركة المرأة فى الحياة السياسية على مدار العقود السابقة كانت شكلية، كما أن الإخوان همّشوا دورها فى البرلمان، لكنها استعادت عصرها الذهبى فى عهد الرئيس «السيسى».

كيف ترين دور المرأة فى الحياة السياسية؟

- المرأة المصرية لعبت دوراً كبيراً خلال جميع الاستحقاقات الانتخابية الماضية، وكانت مشاركتها الأبرز فى المشهد الانتخابى، وشاركت بقوة فى ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية.

هل دور المرأة فى الحياة السياسية اقتصر على المشاركة بالتصويت فى الانتخابات والتظاهر؟

- الدولة بقيادة الرئيس السيسى عقب ثورة 30 يونيو عززت مشاركة المرأة بشكل كبير فى الحياة السياسية والنهوض بها من خلال رفع مستواها السياسى وتوعيتها بأهمية دورها مما أكسبها الثقة ونراها حالياً فى مناصب قيادية بمؤسسات صنع القرار.

ماذا عن دور المرأة قبل ثورة 30 يونيو 2013؟

- مشاركة المرأة فى الحياة السياسية خلال العقود السابقة كانت شكلية ولم يكن لها دور فاعل فى التعبير عن إرادتها، ونظراً لضعف تمثيل المرأة فى البرلمان كان يطبق نظام الكوتة حتى يكون لهن تمثيل برلمانى، وبعد ثورة 25 يناير تم إلغاء العمل بهذا النظام فى عهد الإخوان وأصبح دور المرأة مهمشاً.

ما دور المرأة فى المنظومة التشريعية الحالية؟

- المرأة من خلال تمثيلها فى البرلمان كان لها دور نشط وشاركت فى تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالقضايا الأساسية التى يعانى منها المجتمع وأثبتت جدارتها ووجودها على الصعيد السياسى وتبوأت مكانة فعالة فى المجتمع بفضل الرئيس السيسى الذى تعيش المرأة فى عهده عصرها الذهبى.

كيف ترين مشاركة المرأة فى المنظومة التشريعية المقبلة؟

- أصبح هناك ثقة فى إدارتها ورأيها بعد تجاربها السابقة وإثبات جدارتها فى كل المواقع القيادية التى تولتها وكانت شريكاً أساسياً فى عمليات التنمية فى كل المجالات وجاء ذلك من خلال توفير الحماية السياسية والدستورية لها وإرساء مبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص مع الرجل فى المجتمع والبرلمان بعد توسيع تمثيلها فى السلطة التشريعية بواقع 25% من مقاعد مجلس النواب وتمت مراعاة تمثيلها بنسبة 10% فى مجلس الشيوخ.

هل وجود مجلس الشيوخ يمثل إضافة للمنظومة التشريعية؟

- مجلس الشيوخ سيكون معاوناً لمجلس النواب فى مهامه التشريعية كهيئة استشارية وكثير من دول العالم توجد لديها غرفتان تشريعيتان لمناقشة مشروعات القوانين ومن ثم أصبحت الغرفة الثانية أمراً مهماً لاسيما بعدما تحمل مجلس النواب مهمة التشريع وحده على مدار 5 سنوات ماضية.

ماذا عن تحركات القائمة الموحدة فى فترة الدعاية الانتخابية؟

- جائحة كورونا غيّرت تقاليد الدعاية الانتخابية التى اعتادت عليها مصر ولن يكون هناك أى تجمعات أو لقاءات أو مؤتمرات جماهيرية وسنعمل على التوسع فى استخدام السوشيال ميديا والوسائل التكنولوجية الحديثة فى التواصل مع الناخبين.

تحالف انتخابى

التحالف الانتخابى الذى يخوض انتخابات مجلس الشيوخ من خلال القائمة الوطنية الموحدة أعطى فرصة لجميع الأحزاب للتكاتف فى وقت حرج يحتاج إعلاء المصالح العليا فوق المصالح الحزبية، وهذه القائمة لمت شمل القوى السياسية ضمت مرشحين من 11 حزباً تمثل جميع الآراء تختلف فى الأيديولوجية لكنها تتوافق على المصلحة الوطنية.