خريطة انتخابات "الشيوخ" بالمحافظات: المرأة تشارك و"القبلية" كلمة السر

مع بداية العد التنازلي لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية، تشهد المحافظات نشاطا مكثفا من جانب المرشحين عن القوائم والمستقلين، الذين استهلوا حملاتهم الانتخابية بلقاء كبار العائلات والقبائل علاوة على الدعاية الانتخابية عبر الإنترنت.

كفر الشيخ.. مرشحو "مستقبل وطن" يبدأون المشاورات مع كبار العائلات.. وبرلماني يعلن تأيده لمرشح" حماة وطن"

بدأ مرشحو مجلس الشيوخ في محافظة كفر الشيخ، في التربيطات مع العائلات وعمل تحالفات لضمان عدم تفتيت الأصوات، حيث بدأ مرشحو حزب مستقبل وطن الـ 3 في تكثيف المؤتمرات الانتخابية بمقار العائلات بمراكز" دسوق، الحامول، قلين، كفر الشيخ".

ويعتمد مرشحا حزب مستقبل وطن، على ثقلهما في الشارع وعلى عائلات القيادات، فضلاً عن المساعدات التي قدماها خلال الفترة الماضية من قوافل غذائية وطبية.

فيما أعلن عدد من نواب البرلمان تأيديهم لمرشحين، حيث أبدى عضو مجلس النواب الحالي، عن دائرة بيلا- الحامول، تأييده للواء دكتور عبد العزيز قطاطو، ابن بلطيم، المرشح عن حزب حماة وطن على المقعد الفردي، وبدأ القصاص في عقد اجتماعات مع أهل دائرته لكسب تأييد الأهالي لقطاطو، كما أعلن الأخير خوض الانتخابات منفرداً.

كما أعلنت بعض الأحزاب وعلى رأسها "الشعب الجمهوري"، تأيدهم لمرشحي حزب "مستقبل وطن" الـ3، فضلاً عن مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر والتي تضم مرشحين اثنين عن حزب مستقبل وطن وآخر عن "الإصلاح والتنمية"، وأعلنت كبار العائلات تأييدها لمرشحي مستقبل وطن.

كما ظهر بعض رجال الأعمال في المشهد الانتخابي من خلال تعليق لافتات التأييد لمرشحي "مستقبل وطن" وبالتحديد رجل الأعمال المعروف عز الدين جودة، فيما أعلن مهندسو المحافظة تأيديهم لنقيب المهندسين عبد السميع يوسف، الذي يخوض غمار الانتخابات عن حزب مستقبل وطن ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

3 مؤتمرات لمرشحي "مستقبل وطن" في الدقهلية

وفي الدقهلية انطلقت حملات الدعاية لمرشحي مجلس الشيوخ، حيث نظموا 3 مؤتمرات بقرى "الطويلة وكتامة والروضة" التابعة لمركز طلخا برعاية النائب محمد المرشدي أمين الحزب والنائب هشام الحصري الأمين المساعد.

وقال اللواء جمال عبد الظاهر، أمين التنظيم، والمرشح عن حزب مستقبل وطن، إن دائرة مركز طلخا لا يوجد بها مرشح مجلس الشيوخ "أطالب أهالي القرية تحقيق أعلى نسبة تصويت للمرشحين الستة".

فيما قال المحاسب طارق عبد الهادي، الأمين المساعد، إن الوقت ضيق جدا للدعاية الانتخابية، متابعا "على الرغم من ظروف فيروس كورونا إلا أنني أثق أنكم ستقومون بدور قوي ومؤثر".

وأشار ثروت فتح الباب، أمين المجالس المحلية، إلى أن المرشحين الستة على قلب رجل واحد، مضيفا "أدعو كل أهالي القرية أن يحشدوا الناخبين وكلنا أمل أن نحظى بدعمكم".

القبائل تعلن تأييدها للبلشي في دمياط.. والمرشحة الوحيدة تلتقي بالمواطنين.. وأبو عوف في مواجهة "مرشح النور"

كثف المرشحون لعضوية مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط، تحركاتهم في الساعات الأخيرة قبيل الموعد الرسمي للدعاية الانتخابية.

وعقد أحمد البلشي المرشح عن حزب مستقبل وطن، "فردي" مؤتمرا انتخابيا مصغرا بعزبة البنك قرية الوسطاني، حضره العشرات من الأهالي.

كما أعلن العرب والقبائل تأييدهم للبلشي في الانتخابات المقبلة، فيما نظم مؤيدو المهندس وليد التمامي المرشح لعضوية الشيوخ عن حزب مستقبل وطن مسيرة ليلية تأييدا له بقرية كفر المياسرة. كما أعلن أهالي قرية ميت الخولي عبد الله دائرة مركز الزرقا تأييدهم له في مؤتمر انتخابي عقد بالقرية.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمد فيه اللواء هشام الحفناوي، مساعد مدير الأمن سابقا، والمرشح عن المقعد الفردي عن حزب الحركة الوطنية، بالاعتماد على السوشيال ميديا في دعايته الانتخابية. كما أجرى جولة بقرية ميت الخولي والتقى بعدد من المواطنين على أحد المقاهي لشرح برنامجه الانتخابي، كما استمع لمشكلاتهم وتعهد لهم بالعمل جاهدا على حلها.

فيما كثفت الدكتورة نجلاء محمود، المرشحة الوحيدة عن السيدات لمجلس الشيوخ، جولاتها داخل العديد من القرى للقاء المواطنين والترويج لنفسها وحشد أكبر عدد ممكن من الأصوات.

والتقت "نجلاء" مئات المواطنين بميت أبو غالب وكفر البطيخ وعزبة الكحيل و كفر يوسف، المنازلة، وسليمان وميت أبو غالب وخط البحر.

وحرص شادي أبو عوف، المرشح لعضوية مجلس الشيوخ، على لقاء عدد من المحامين لشرح برنامجه الانتخابي، كما أعلن العديد من أهالي قرية السنانية مسقط رأسه أبو عوف دعمهم له في الانتخابات المقبلة في منافسة شرسة مع مرشح حزب النور الوحيد الدكتور محمود المزين ابن القرية ذاها التي تعد أكبر قرى جمهورية مصر العربية، والتي يبلغ تعداد سكانها قرابة الـ 100 ألف مواطن، حيث أعلن عدد من كبار العائلات بالقرية دعمهم له.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يلتزم فيه أي مرشح بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث لم يرتد أي منهم الكمامة كما لم يلتزموا بإجراءات التباعد الاجتماعي.

أمانة المرأة بـ"مستقبل وطن" تحث السيدات على المشاركة في الانتخابات

وعقدت أمانة المرأة لحزب مستقبل وطن في المطرية بالدقهلية، لقاء مع السيدات المهنيات وزوجات الصيادين ببحيرة المنزلة والعقبيين لحثهم على انتخاب مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ.

وبدأ الاجتماع بالتعريف بالمرشحين (قائمة وفردي)، والإجابة على التساؤلات المتعلقة بمجلس الشيوخ ودوره وأهميته ووجه الاستفادة من المرشحين.

وأعلنت أمانة المرأة عن تقسيم المطرية إلي عدة مناطق، للحشد النسائي في الانتخابات.

يذكر أن حزب مستقبل وطن دفع بـ 6 مرشحين على المقاعد الفردية، وهم: المحاسب طارق عبد الهادي أمين مساعد، واللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم ومحمد عبد المعطي وعبده أبو عايشة ومحاسب ثروت فتح الباب أمين المجالس المحلية، والمهندس رضا الشافعي أمين المهنيين.

انطلاق الدعاية الانتخابية في أسوان

انطلقت، اليوم، الدعاية الانتخابية، لـ12 مرشحا فرديا على مقعدي مجلس الشيوخ بمحافظة أسوان.

بدأت حملات الدعاية للمرشحين بصلق صورهم على السيارات، وذلك في مراكز المحافظة الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو".

كما استقبلت الدواوين والمضايف في قرى المحافظة، المرشحين وأنصارهم الذين بدأوا جولاتهم الانتخابية مبكراً.

يذكر أن محافظة أسوان يجري تمثيلها في مجلس الشيوخ بدائرة واحدة، حيث تحتاج إلى المزيد من الجهد من قبل المرشحين نظرا لتضاريسها الجغرافية.

وبدأ المرشحين أبضا فى استقبال أنصارهم فى مقارهم الانتخابية التى اختارها المرشحين بالاإضافة الى فتح بعض أنثصار المرشحين لمقار خاصة بهم دعما للمرشحين المنتمين لقبائلهم العرقية واتضح من المشهد فى الشلارع الأسواني أن الذي سيحسم الانتخابات هي العصبية القبلية دون النظر الى الانتماء السياسي.

يذكر أن المرشحين الـ12 في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بأسوان هم "مجدي حسيبو من مدينة إدفو مرشح حزبي "مستقبل وطن"، ومحمد الأنور سليمان من مدينة دراو مرشح حزب "مستقبل وطن"، و ياسر عبد الحميد عوض من مدينة إدفو "مستقل"، ومنصور محمد منصور السلواوي من مدينة دراو "مستقل"، وحسن أمين محمد الشقطي من مدينة إدفو مرشح حزبى عن "المؤتمر"، وناصر مصطفى حسين "عطاي" من مدينة أسوان مرشح حزبي عن "الجيل الديمقراطي"، وجرجس أميل طباب من مدينة أسوان "مستقل"، ومحمود كامل السايح من مدينة أسوان "مستقل" ، والحسيني أحمد إبراهيم من مدينة أسوان "مستقل"، وعبد الفتاح عبيدان قاسم "مستقل" من مركز إدفو، ومحمد بدري ضوي معوض مستقل من مركز ومدينة إدفو، واللواء مصطفى جمعة مهدي "مستقل" من مدينة أسوان".

"القبلية" تحكم انتخابات البحر الأحمر.. و"التضامن" تحذر من استخدام الجمعيات

بدأت الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ في البحر الأحمر بجولات لبعض المرشحين، ركزت على كبار العائلات، كما جرى فتح مقرات الجمعيات الأهلية لاستقبال المؤيدين، كما استخدم المرشحون صفحات التواصل الاجتماعي بموقع "فيس بوك" في الترويج للحملات الانتخابية.

وتطغى القبلية على العملية الانتخابية، حتى حيث تمتد جذور معظم هذه القبائل لصعيد مصر وهم ممثلين بأعداد كبيرة في محافظة البحر الأحمر منهم قبائل البراهمة والشيخية والأشراف والعبابدة، وهي أقدم قبائل البحر الأحمر وأكثرها انتشارا في مدن المحافظة.

ولجأ بعض مرشحي مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، لفتح بعض الجمعيات الأهلية بمدن المحافظة واستخدامها في الدعاية الانتخابية للمرشحين واستقبال المؤيدين.

من جانبه أشار مسؤولو مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، فى تصريحات، إلى أن استخدام الجمعيات الأهلية في الدعاية الانتخابية يخالف قانون الجمعيات.

وحذر مسؤولو التضامن الاجتماعي المسؤولين عن الجمعيات من ممارسة العمل السياسي بداخلها، إلا سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

قبيلة العبيدي تعلن تأييد مرشح "مستقبل وطن" في انتخابات "الشيوخ".. وانتشار صور المرشحين

بدأت قبائل مطروح عقد اجتماعات لتأييد لبعض المرشحين داخل بيوت العرب "الخيام البدوية"، حيث يتنافس 5 مرشحين على مقعد فردي واحد.

ونظمت عائلة "العبيدي"، اليوم، بمطروح اجتماعا في عزبة الحاج داوود عبدالرازق العبيدي كبير قبيلة العبيدي في مدينة مرسى مطروح.

وأعلن العواقل والأعيان وكبار رجال القبيلة، تأييد مرشح حزب مستقبل وطن، على المقعد الفردي "رزق علواني عبدالحميد" الذي ينتمي لقبيلة الجميعات.

كما نظمت بعض عائلات قبيلة الجميعات اجتماعا في منطقة المتاني غرب مرسى مطروح، لإعلان تأييدهم لابن القبيلة.

السيدات يقاتلن في معركة "الشيوخ" بالقليوبية.. واتساع الدائرة أبرز التحديات

تخوض 9 سيدات بالقليوبية معركة مجلس الشيوخ، للحصول على أصوات الناخبين ضمن سباق انتخابي ضم 60 مرشحا.

ويضم ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن 6 مرشحين، ويضم 5 ممثلين لحزب مستقبل وطن ومرشح لحزب الشعب الجمهوري بجانب مرشحين لأحزاب "الوفد" و"حماة الوطن" و"أبناء مصر" و"الغد".

والمتقدمات من السيدات هن حنان حافظ مدير إدارة تموين شبرا "حزب أبناء مصر" وأنوار صالح موظفة بالوحدة المحلية طوخ مروة غريب عطية مدير إدارة كهرباء قها، وإيمان إبراهيم محمد مدرسة من القناطر الخيرية، ومروة محمد أمين مرشدة سياحية من شبرا الخيمة، ودعاء عبد المنعم محمد سلام عن حزب المؤتمر بإدارة الوافدين بجامعة بنها، "المؤتمر"، ومها ماهر عدلي منصور من شبرا الخيمة حاصلة على بكالوريوس إعلام مستقلة، ووفاء سمير عبد العال نعيم سنديون قليوب حاصلة على دكتوراة في علم الاجتماع، وسحر فتحي الخضري.

وتعد مروة غريب المهندسة الوحيدة في معركة الانتخابات، وهي مهندسة كهرباء ومدير إدارة كهرباء قها وتسكن بمدينة بنها وتقلدت العديد من المناصب منذ تخرجها في كلية الهندسة جامعة الزقازيق دفعة 2003م، كما حصلت على لقب المهندسة المثالية بكهرباء القليوبية.

وتدخل دعاء عبد المنعم محمد سلام المعركة الانتخابية عن حزب المؤتمر، وهي موظفة بإدارة الوافدين بجامعة بنها، معتمدة على عائلتها ذات الأصول العربية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة ومسقط رأسها قرية الرملة ببنها.

تمتلك خبرة في العمل السياسي والاجتماعي ببنها، وعمها علي سلام عضو مجلس الشورى بالتعيين في عهد الرئيس محمد أنور السادات وأحد الرموز السياسية بالقليوبية والاتحاد الاشتراكي في حقبة الستينات والسبعينات.

ويوجد على خط المنافسة مجموعة من المعلمات، أثبتن أنفسهن في السباق الانتخابي وهن إيمان محمد مدرسة من القناطر الخيرية وسحر فتحي الخضري أخصائي تربية خاصة ولها نشاط نقابي في النقابة العامة للمهن الاجتماعية، كما تساهم في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتدخل الإعلامية مها ماهر عدلي من شبرا الخيمة، خط المنافسة، وهي تشغل منصب منسق شعبة العلاقات العامة بمركز السلام العالمي للاستشارات والدراسات المتخصصة، وسكرتيرة مدير عام‏ لدى رئاسة الهيئة العامة للتامين الصحي. حصلت مها على الماجستير المصغر في التنمية البشرية والعلاقات الاجتماعية.

وأنوار صالح موظفة بالوحدة المحلية بطوخ وتسكن بقرية نامول التابعة لطوخ، وتعتمد علي سنها الصغير وتعول على أصوات الشباب، بالإضافة إلى خبرتها في العمل العام .