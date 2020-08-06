انتهاء إجراءات تسليم مقر مكتبة الطفل لـ"هيئة الكتاب" بمدينة الشروق

صرح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنَّه جارٍ الانتهاء من إجراءات نقل أصول مقر مكتبة الطفل بمدينة الشروق تمهيداً لتسليمها للهيئة العامة المصرية للكتاب، بهدف لمواجهة الأحمال المستقبلية للمدينة، عبرتقديم أنشطتها الثقافية المتنوعة للمواطنين بالمدينة.

وأشار "الغيطي"، إلى أنَّه سبق وأن وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نقل أصول مقر مكتبة الطفل من الجهاز إلى "هيئة الكتاب" لدعم الخدمات والأنشطة المتنوعة لسكان المدينة.

وأوضح أنَّ اللجنة المشتركة بين جهاز المدينة وهيئة الكتاب قامت بمعاينة مبنى المكتبة والتى تقع بمنطقة إسكان الشباب 100م شمالي على مساحة 3326م2، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة للاستلام والتشغيل.

ولفت إلى أنَّ خطة تشغيل المكتبة من المقرر أن تضم قاعات للمكتبات المتخصصة من تعليمية وثقافية وترفيهية ومعمل حاسب آلي، بالإضافة إلى مسرح، ليصبح نشاط مكتبة الطفل الأول من نوعه بمدينة الشروق.

وأعلن "الغيطىي"، دعم محطة محولات الكهرباء بالمدينة بمحول قدرة (40 م.ف.أ)، و19 خلية لتغذية مناطق المدينة الحديثة بالكهرباء، وكذا مواجهة زيادة الأحمال المستقبلية المتوقعة، مشيراً إلى أنَّ ذلك يأتي في إطار سعى الجهاز المستمر لتطوير البنية الأساسية بمدينة الشروق.

وأوضح أنَّه تمّ توريد المحول والخلايا، وكذا إنهاء الأعمال المدنية للغرفة، وجارٍ تركيب المحول تمهيداً لانضمامه للخدمة لتصبح قدرة محطة المحولات 140 م.ف.ا، بدلاً من 100م.ف.أ، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 40 مليون جنيه.