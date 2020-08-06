كيلو الفاصوليا بـ24 جنيهًا.. نشرة أسعار السلع والمنتجات اليوم

تقدم "الوطن"، في إطار خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، نشرة أسعار السلع الغذائية مثل أسعار الخضروات وأسعار الفاكهة، وأسعار السمك واللحوم والدواجن والبقوليات ومنتجات الألبان اليوم، الخميس 6 أغسطس الحالي، كالتالي:

أسعار منتجات الألبان

وصل سعر كيلو اللبن السائب إلى 14 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو اللبن المعبأ بين 12 و17 جنيهًا، فيما وصل سعر علبة الزبادي البلدي إلى 3 جنيهات، وسعر علبة الزبادي المعبأ إلى 3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

تباينت أسعار الفاكهة في الأسواق؛ ليتراوح سعر كيلو الفراولة بين 4 و7 جنيهات، بينما تراوح سعر البرقوق بين 18 و20 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الخوخ إلى 11 جنيها، ووصل سعر كيلو الموز إلى 12 جنيها، وكيلو العنب الأحمر تراوح من 4 إلى 9 جنيهات، وتراوح كيلو الكمثرى بين 5 و11 جنيهًا.

أسعار البقوليات

تباينت أسعار البقوليات في الأسواق، ليتراوح سعر الفول البلدي بين 24 و28 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الفول المستورد بين 15 و16 جنيهًا، وتراوح سعر العدس بين 14 و16 جنيهًا، وجاء سعر كيلو الفاصوليا بـ24 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللوبيا بين 32 و34 جنيهًا.

أسعار الخضروات

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البصل 4 جنيهات، وتراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 3.5 و4 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان من 8 إلى 11 جنيهًا، ووصل كيلو الثوم إلى 25 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 3.5 جنيه.

أسعار الطيور والدواجن

جاءت أسعار الدواجن مختلفة، ليتراوح سعر دواجن المزارع بين 21 و23 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الدواجن البلدي بين 38 و42 جنيهًا، ووصل سعر البط إلى 42 جنيهًا، ويتراوح سعر البط البلدي بين 55 و60 جنيهًا، وجاء سعر الأوز ليتراوح بين 55 و60 جنيهًا، ويتراوح سعر زوج الحمام البلدي بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار اللحوم

تراوحت أسعار اللحوم بين 110 و120 جنيهًا لكيلو الكندوز، وبين 110 و130 جنيهًا للضأن، ومن 100 إلى 150 جنيهًا للبتلو، ومن 110 إلى 120 جنيها للبفتيك.

أسعار السمك

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 22 و23 جنيهًا، بينما وسعر كيلو سمك المكرونة بين 60 و70 جنيهًا، ويتراوح سعر الجمبري بين 100 و280 جنيهًا.