التموين: جميع السلع الاستراتيجية متوفرة ولا يوجد أي شكوى من المواطنين

قال العميد محمد لبيب وكيل وزارة التموين لشئون الرقابة والتجارة بالقاهرة، إن غرفة العمليات التي تنعقد بمديرية التموين تكون على اتصال مباشر بين غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وبين محافظة القاهرة على مدار اليوم لتلقي أي شكاوى على أي مستوى سواء من النقص في السلع التموينية، المقررات، البوتاجاز، أو الوقود في محطات الوقود.

وأضاف لبيب، خلال لقاءه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هناك 4 حملات على مدار اليوم تمر على مستوي محافظة القاهرة والمنطقة الجنوبية الشمالية والشرقية والغربية لمتابعة سير العملية التموينية بشكل جيد، وفي حالة وجود أي مشكلة نسعي لحلها على الفور.

وأشار إلى أنه خلال الأيام الماضية لم نتلق أي شكاوى من المواطنين وذلك بفضل مجهود الوزارة والمديرية على مدار الفترة ما قبل العيد في الاستعداد التام لتوافر كافة السلع والخدمات التموينية على جميع الأصعدة وقود، سلع تموينية، الخبز، وكل المواد التموينية المقررة.

وتابع، أن كل مديرين الإدارات في الشوارع حاليا لإرسال الحالة التموينية إلينا أولا بأول سواء بالنسبة للمخابز وحالة المخابز، صرف المقررات التموينية من خلال لجمعيتي، ومنافذ البقالين، وبالنسبة لمحطات الوقود، البوتجاز، ويتم إرسال تقرير يوميا عن حالتهم.

وأكد، أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة ولا يوجد أي نقص في أي سلع ولم نتلق أي شكوى على أي مكان في القاهرة بنقص أي سلع، وفي حالة وجود أي شكوى من قبل المواطنين من خلال الرقم 274225 أو 274237.