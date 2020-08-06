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ولاء محمد شتا رئيساً تنفيذياً لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

كتب:

الوطن
10:29 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
الدكتور ولاء محمد شتا

الدكتور ولاء محمد شتا

أعلن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1481 لسنة 2020 بتولي الدكتور ولاء محمد شتا منصب الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار لمدة 4 سنوات. 

كان الدكتور ولاء محمد شتا يشغل منصب نائب مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية والعميد الأسبق لمعهد بحوث المعلوماتية بالمدينة، كما عمل مستشارًا لقطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي شارك من خلالها في العديد من المشاريع القومية.

وتعد هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا أحد أهم وأكبر روافد تمويل البحث العلمي في مصر للمشروعات البحثية للجامعات والمراكز والهيئات البحثية.

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