مجلس الوزراء يتدخل لعلاج "أسماء": أصيبت بغرغرينا الوجه نتيجة خطأ طبي

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، لحالة المريضة "أسماء.ر.ح"، من القاهرة، وتبلغ من العمر 23 عاماً، وتعاني من غرغرينا بالوجه والفكين والأنف نتيجة خطأ طبي، ومحجوزة حاليًا بقسم الأنف والأذن بمستشفى الحسين الجامعي، وذلك في إطار التفاعل مع الاستغاثات التي يتمّ رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مستشار رئيس الوزراء: المريضة خضعت لجراحة تنظيف وفي طريقها لإجراء عملية تجميل

وقال الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس الوزراء، ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية، إنَّ اللجنة تواصلت مع والد المريضة، الذي أفاد بأنَّ الحالة خضعت لإجراء جراحة تنظيف الصديد بمستشفى الحسين الجامعي، وتحتاج حالياً إلى نقلها لمستشفى جامعي لإجراء جراحة تجميل.

وأضاف أنَّ لجنة الاستغاثات بالتنسيق مع أيمن صالح، مدير مستشفيات جامعة عين شمس، وعمرو مبروك، رئيس قسم جراحة التجميل بطب عين شمس، وتمّ إعلامهما بالحالة وتمت الإفادة بأنَّه لا مانع من استقبال المريضة الآن تمهيدًا لإجراء الجراحات المطلوبة.

كما نسقت لجنة الاستغاثات الطبية، مع عبدالمنعم الجيش رئيس عمليات هيئة الإسعاف، وتمّ إعلامه بالحالة، وجرى إرسال سيارة إسعاف لنقل المريضة إلى مستشفى الدمرداش.

وأكّد عمرو مبروك رئيس قسم جراحة التجميل بطب عين شمس، أنَّه تمّ استقبال الحالة، وتقييمها، وحجزها بالمستشفى، تمهيدًا للعرض على اطباء التخدير لإجراء جراحات التجميل والرمد والوجه والفكين.