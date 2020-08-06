بدء تلقي طلبات المشاركة في مسابقة "المواهب الذهبية" لأصحاب الهمم غدا

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية، في تلقي طلبات التقديم للدورة الثالثة من مسابقة "المواهب الذهبية" لأصحاب الهمم، والتي يقيمها الصندوق بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية، في مجالات الموسيقي والغناء، وذلك على الموقع الرسمي لصندوق التنمية الثقافية، ابتداء من 9 أغسطس وحتى 10 سبتمبر.

وأضاف الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، في تصريحات صحفية أن فروع المسابقة تتضمن: الغناء الفردي، الغناء الجماعي، العزف الموسيقي لفئات الإعاقة البصرية والحركية والذهنية، بالإضافة إلى استحداث فرع جديد في هذه الدورة في مجال الاستعراض لفئة ضعاف السمع من سن 15 حتى 30 عاما.

تتضمن شروط المسابقة أن يكون المتسابق مصري الجنسية، أن يقدم المتسابق إسطوانة dvd تحتوي على أحد أعماله الفنية في حدود 3 دقائق، وفي حالة الاشتراك الإلكتروني يتم التسجيل بالفيديو لهذه الأعمال علي موقع الصندوق، كما يحق للجمعيات والمؤسسات والهيئات الخاصة والحكومية المشاركة في المسابقة.

ويتم عمل اختبارات أبناء المحافظات في أقرب مركز لهم، سيتم فرز الأعمال المقدمة من خلال لجنة مستقلة من المتخصصين، يحصل جميع المتسابقين على شهادات مشاركة، كما تقدم جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل فرع من فروع المسابقة بالإضافة لميدالية وشهادة تقدير في حفل الختام.