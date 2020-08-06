التحالف يسقط طائرة مفخخة أطلقها "أنصار الله" باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي، الخميس، أنّ قواته اعترضت وأسقطت طائرة دون طيار "مفخخة" كانت باتجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنّ قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المملكة"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

واتهم المالكي "أنصار الله" بالاستمرار "في خرق اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكان لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار (المسيّرة) وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي وتقويضا للجهود السياسية لإنجاح اتفاق (ستوكهولم)".

وتابع المالكي أنّ "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل".

في سياق آخر، صرح مسؤول الدائرة القانونية في ملف الأسرى في صنعاء، أحمد أبو حمرة، أمس الأربعاء، بأنّه يتوقع إتمام صفقة تبادل الأسرى خلال الأيام المقبلة، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك

وقال أبو حمرة، إنّ صفقة تبادل الأسرى التي نتوقع إتمامها خلال الأيام المقبلة، مع الحكومة اليمنية، تأتي لتنفيذ اتفاق الأردن منذ شهور، الذي كان ينص على الإفراج عن 1400 أسير من الطرفين على مرحلتين، وكان المفترض أن تتم المرحلة الأولى في شهر يونيو الماضي، لكن الطرف الآخر"الشرعية اليمنية" لم تأخذ خطوات جادة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.