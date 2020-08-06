استقرار الدولار والعملات العربية خلال أسبوع

حقق الدولار استقرارا سعريا مقابل الجنيه الأسبوع الحالي في البنوك المصرية، ما انعكس على العملات العربية التي استقرت دون تحرك.

وجاء 19 بنكا في قائمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر، ليباع بـ16.04 مقابل 15.94 جنيه للشراء، بفارق قرشين عن باقي البنوك، بينها "العربي الأفريقي الدولي، بلوم، الأهلي الكويتي - بيريوس، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، قناة السويس، المصرف المتحد، عودة، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، الوطني الأول، التعمير والإسكان، وhsbc".

وجاء بنكي الأهلي المصري ومصر الأقل سعرا لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ 16.02 مقابل 15.92جنيها للشراء.

فيما استقر الدرهم الإماراتي في عدد كبير من البنوك عند 4.36 جنيه للبيع و4.31 جنيه للشراء، فيما بيع الريال السعودي بـ4.27 جنيه، مقابل 4.14 جنيه للشراء، دون أي تغيير خلال أسبوع.