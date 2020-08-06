التعليم العالي: مصروفات الجامعات الأهلية بسيطة ولاتقارن بالخاصة

أكد الدكتور عبدالحميد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية الجديدة "الملك سلمان والعلمين والجلالة"، غير هادفة للربح، مؤكدا على أن هدفها يتمثل في البحث عن الطالب المتميز ذو الكفاءة دون البحث عن الربح وجني الأموال.

وأوضح شعيرة في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن مصروفات الجامعات الأهلية أقل بكثير من مصروفات الجامعات الخاصة ولا تقارن بها، مؤكدا على أنه من ضمن أهدافها تقديم أكبر عدد من المنح الدراسية للمتميزين، بمعدل لا يقل عن 25% من الأعداد المقررة لها.

وأكد رئيس القطاع الهندسي، أنه تم تجهيز الجامعات الأهلية، وفق أحدث النظم العلمية، لافتا إلى أن الإمكانيات المجهزة بها تتماشى مع أحدث النظم العالمية في التعليم.

وبالنسبة للطلاب المقبولين والإقامة الطلاب، أوضح شعيرة، أنه تم تخصيص عدد من المدن الجامعية المتميز للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وستكون بنفس التكلفة الحقيقية للإقامة دون أن تكون هناك أي أرباح من خلالها، وسيتم التعاقد مع جهات ستعمل على تيسير التنقلات للطلاب بالتكلفة الحقيقة، وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، تم تخصيص غرفة فندقية لكل عضو هيئة تدريس، ولو عائل لعائلة سيتم منح بدل إقامة له.