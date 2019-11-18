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خبير اقتصادي: 3% خفض مرتقب في سعر الفائدة بحلول منتصف 2020

خبير اقتصادي: 3% خفض مرتقب في سعر الفائدة بحلول منتصف 2020

"الزراعة" توافق على تخصيص أرض لإقامة مصنع للمخلفات الصلبة بكفر الشيخ

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