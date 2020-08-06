فرنسا وقبرص توقعان اتفاقية للتعاون والتدريب العسكري

نقلت صحيفة سيبرس ميل القبرصية، تصريح الرئاسة القبرصية، الخميس، بأنّ التعاون الدفاعي بين فرنسا وقبرص، بدأ اعتبارا من الأول من أغسطس، بعد 3 سنوات من توقيع الاتفاق.

وبحسب مكتب الرئاسة، جرى التوقيع رسميًا على الاتفاقية بين البلدين في 4 أغسطس 2017 ودخلت حيز التنفيذ هذا العام.

ويعمل الاتفاق على تحسين التعاون بين باريس ونيقوسيا في قطاع الطاقة والأمن البحري، وكذلك في التعامل الفعال مع الأزمات ومواجهة الإرهاب والقرصنة وفقا لموقع "تركيا الآن".

وعلى المستوى العسكري، تنص الاتفاقية أيضًا على تعاون في المعدات وتكنولوجيا الدفاع، والتدريب المشترك للأفراد العسكريين، وتنفيذ تدريبات البحث والإنقاذ.

وذهب رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس إلى باريس في نهاية يوليو للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبعد الاجتماع، دعا ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن تركيا من أجل الاستفزازات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتعليقًا على الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي، قال وزير الخارجية نيكوس كريستودوليدس، إنّ إحدى القضايا المتفق عليها هي ضرورة أن يكون لفرنسا دور قيادي في المنطقة.

وقال كريستودوليدس لإذاعة "سي بي سي" الحكومية، إنّ ماكرون يعمل علي ذلك، وقرر دعوة القادة السبعة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي MED7 إلى اجتماع في باريس في نهاية أغسطس لمناقشة هذه القضية.