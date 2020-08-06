زراعة 1907 أفدنة بالسمسم في الغربية

قال المهندس علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، إن إنتاج السمسم شهد زيادة هذا العام.

وأضاف: تبلغ مساحة محصول السمسم على مستوى المحافظة ألف و907 أفدنة، ويعتبر مركز طنطا أكبر مركز يقوم بزراعته، حيث وصلت مساحة محصول السمسم به لـ ألف و28 فدانا من إجمالي المساحة.

وأشار عبدالجواد إلى أن محصول السمسم تصل فيه إنتاجية الفدان أكثر من 5 أو 6 أرادب، وتبلغ قيمة الأردب 120 كيلو جرام.

وأكمل: يصل سعرالأردب من 2500 إلى 3 آلاف جنيه، ما يعود على المزارع بأرباح مقارنة بالمحاصيل الأخرى.