رئيس التحرير

محمود مسلم

زراعة 1907 أفدنة بالسمسم في الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
02:46 م | الخميس 06 أغسطس 2020
زراعة الغربية: زراعة الف و907 فدان سمسم

زراعة الغربية: زراعة الف و907 فدان سمسم

قال المهندس علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، إن إنتاج السمسم شهد زيادة هذا العام.

وأضاف: تبلغ مساحة محصول السمسم على مستوى المحافظة ألف و907 أفدنة، ويعتبر مركز طنطا أكبر مركز يقوم بزراعته، حيث وصلت مساحة محصول السمسم به لـ ألف و28 فدانا من إجمالي المساحة.

وأشار عبدالجواد إلى أن محصول السمسم تصل فيه إنتاجية الفدان أكثر من 5 أو 6 أرادب، وتبلغ قيمة الأردب 120 كيلو جرام.

وأكمل: يصل سعرالأردب من 2500 إلى 3 آلاف جنيه، ما يعود على المزارع بأرباح مقارنة بالمحاصيل الأخرى.

اقرأ المزيد:

"أزمة وهتعدي".. أغنية جديدة للفنان سمسم شهاب

وفاة كارول سبيني بطل المسلسل التلفزيوني "شارع سمسم"

ضبط 16 طن سمسم وشاي وعصائر غير صالحة للاستهلاك بالإسكندرية

تعرف على سعر "تي شيرت" محمد صلاح مع عماد متعب.. وعلاقته بـ"عالم سمسم"

"عالم سمسم" قصة برنامج أمريكي انتقل إلى 150 دولة حول العالم

تخليد اسم مسلسل الأطفال "سمسم" على أحد شوارع نيويورك