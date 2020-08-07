"اترك أنفي من فضلك" على مسرح الهناجر الأحد

يعرض مسرح الهناجر بدار الأوبرا، مسرحية "اترك أنفي من فضلك"، في السابعة مساء يوم الأحد المقبل، ويستمر العرض لمدة أسبوعين، باستثناء يوم الاثنين.

"اترك أنفي من فضلك"، عرض يدمج بين مسرحية الأنوف المتصارعة وأليس في بلاد العجايب، ليقدم عرضًا بشكل مختلف يتناول مشكلة التنمر وتقبل الأخر، في إطار كوميدي إنساني.

العرض من إنتاج فرقة مسرح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، البطولة للفنانين صلاح الدالى، كريم الكاشف، محمد خالد، تامر الكاشف، رضا طلبه، دعاء رمضان، مصطفي سعيد، كريم الكاشف، حنان عادل، حسين جمعة.

ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، أزياء وماسكات مروة عودة، رؤية موسيقية محمد خالد، أشعار طارق علي، استعراضات محمد عبد الصبور، مساعد مخرج "هاجر سلامة ومحمد عاطف"، مخرج منفذ عمرو حسان، كتابة وإخراج إسلام إمام.