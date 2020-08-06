الشاعر رفعت سلام يشكر جامعة القاهرة على تكفلها بعلاجه: تحسنت بمحبتكم

طمأن الشاعر رفعت سلام، متابعيه على حالته الصحية، معلنًا تحسن صحته بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لعلاجه من سرطان الرئة.

كما تقدم "سلام"، على حسابه الخاص على "فيسبوك" بالشكر إلى جامعة القاهرة والدكتور عثمان الخشت، لتكفل الجامعة بدفع تكاليف العلاج في هذه الفترة.

ودوّن "سلام": "أود طمأنتكم أن المرحلة الأولى من العلاج قد انتهت بتحسن صحي جيد، والاستعداد لبدء المرحلة الثانية؛ بفضل الله، وبفيض محبتكم، ورعاية الدكتور محسن برسوم، أستاذ علاج الأورام، وبفضل القرار النبيل للدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بتحمل معهد الأورام (التابع للجامعة) لنفقات العلاج. فكل المحبة لكم، والمحبة والامتنان- كل الامتنان- لمفكرنا وأستاذنا القدير الدكتور الخشت على مبادرته النبيلة".

وكان الشاعر رفعت سلام، أعلن في ديسمبر 2019، إصابته بسرطان الرئة، وأعلن الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن مبادرة جامعة القاهرة، بتحمل تكاليف علاج الشاعر الكبير.

ورفعت سلام، شاعر ومترجم، مواليد القاهرة في 16 نوفمبر 1951، يعد من أبرز شعراء جيل السبعينات في مصر، وساهم في إصدار مجلة "إضاءة 77" مع بعض زملائه، ثم أصدر مجلة "كتابات"، وأصدَر أول ديوان شعري له عام 1987، بعنوان "وردة الفوضى الجميلة"، وله عدد من الكتب في مجال الترجمة منها "الأعمال الكاملة لبودلير"، حاز على جائزة كفافيس الدولية للشعر عام 1993، وجائزة أبي قاسم الشابي عام 2019.