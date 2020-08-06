رئيس التحرير

محمود مسلم

حبس صاحب شركة لحيازته 5 أطنان مواد غذائية فاسدة بالسيدة زينب

كتب:

خالد فهمي
04:51 م | الخميس 06 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قررت نيابة السيدة زينب، حبس مدير شركة لبيع المواد الغذائية أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر.

البداية بورود معلوماتها لضباط مباحث القاهرة، مفادها قيام صاحب شركة دون ترخيص بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المدير المسؤول عن الشركة، وعثر بداخل الشركة على 5 أطنان من الأرز،  دقيق، مكرونة، عدس،  ملح طعام، معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر تمهيدا لطرحها للبيع للجمهور معرضا صحتهم وحياتهم للخطر.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

اقرأ المزيد:

مصادرة 534 عبواة مواد غذائية وسجائر مجهولة المصدر في حملة بالغربية

مصادرة 700 كيلو منظفات و265 عبوة مواد غذائية وسجائر مجهولة بالغربية

ضبط 1.5 طن منظفات صناعية و456 عبوة مواد غذائية وسجائر مجهولة بالغربية

ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالقاهرة

ضبط 7 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في حملات تفتيشية بالشرقية

ضبط 170 عبوة مواد غذائية و700 لتر منظفات مجهولة المصدر بمطروح

حبس مالك مخزن سلع غذائية لحيازته 30 طن مواد غذائية مجهولة المصدر