حبس صاحب شركة لحيازته 5 أطنان مواد غذائية فاسدة بالسيدة زينب

قررت نيابة السيدة زينب، حبس مدير شركة لبيع المواد الغذائية أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر.

البداية بورود معلوماتها لضباط مباحث القاهرة، مفادها قيام صاحب شركة دون ترخيص بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المدير المسؤول عن الشركة، وعثر بداخل الشركة على 5 أطنان من الأرز، دقيق، مكرونة، عدس، ملح طعام، معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر تمهيدا لطرحها للبيع للجمهور معرضا صحتهم وحياتهم للخطر.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.