ضبط 170 عبوة مواد غذائية و700 لتر منظفات مجهولة المصدر بمطروح

تمكنت مديرية تموين مطروح، بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة، من ضبط 170 عبوة وقطعة مواد غذائية، و700 لتر منظفات مجهولة المصدر، في حملة تموينية على المحلات والأسواق بمدن الحمام والنجيلة والضبعة.

وقال المهندس السيد أبواليزيد، مدير عام تموين مطروح، اليوم الخميس، إنه بالتنسيق مع قسم مباحث التموين، أسفرت الحملة التموينية عن تحرير 21 محضرا، خلال حملات على كل من مراكز الحمام والضبعة والنجيلة، لبعض المخالفات، من أبرزها ضبط بعض المحلات تقوم بعرض وبيع مواد غذائية للمواطنين مجهولة المصدر، عبارة عن 150 قطعة مواد غذائية، وعدد 20 جركن زيت طعام، ومنظفات صناعية "700 لتر" كلها مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط مخالفات بيع سجائر بأزيد عن السعر المقرر ومخالفات عرض وبيع لحوم غير مغطاة ومخالفات عرض وبيع لحوم غير مذبوحة بالسلخانة ومخالفات أخرى تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع ببعض المحال التجارية.

وأضاف "أبو اليزيد"، أنه تم التحفظ على المضبوطات من المواد الغذائية والمنظفات الصناعية مجهولة المصدر، وتحررت المحاضر اللازمة.