عون يطالب ماكرون بصور جوية للحظة انفجار مرفأ بيروت

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصور جوية عن لحظة وقوع الانفجار في مرفأ بيروت، ووعد الرئيس الفرنسي بتأمينها في أقرب وقت ممكن.

وأكد الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي من بعبدا، أنّ التحقيقات يجب أن تتم بكل شفافية لمعرفة ما حدث فعلا وتسبب بالانفجار في مرفأ بيروت، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأبلغ الرئيس الفرنسي حشودا من اللبنانيين الغاضبين، خلال جولته في منطقتي الجميزة ومار مخايل، بأنّ الدعم الذي ستقدمه باريس لبلادهم لن يذهب إلى "الأيدي الفاسدة، وأنّه يريد اتفاقا جديدا مع السلطات السياسية.

وقال ماكرون إنّ ثمة حاجة لإجراءات سياسية قوية لمحاربة الفساد وقيادة لبنان إلى الإصلاح، كما أن~ هناك حاجة لإصلاح النظام المصرفي اللبناني ليكون أكثر شفافية.