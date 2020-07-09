ميشال عون: لبنان لن يبتعد عن الثقافة مهما اشتدت الأزمات

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن بلاده لا يمكن أن تبتعد عن الثقافة حتى في أحلك الظروف التي مرت بها، مشددًا على أن إرادة اللبنانيين في مواجهة الأزمات والمصائب، قوية وثابتة للتغلب عليها، والمحافظة على الدور المميز للبنان في مختلف المجالات.

وأثنى الرئيس اللبناني، في تصريحات اليوم الخميس، خلال استقباله عددًا من الوفود، على الاحتفال الموسيقي الكبير الذي أقيم قبل عدة أيام داخل معبد باخوس في قلعة بعلبك، مشيرا إلى أنه على الرغم من تراكم الأزمات والمصاعب التي يشهدها لبنان في الوقت الحالي، غير أن الاحتفال جاء ليبعث برسائل متنوعة إلى العالم بلغة الموسيقى مفادها عدم ابتعاد البلاد عن الثقافة والفن مهما اشتدت الصعاب.

وقال "عون": "البعد الثقافي هو بعد متطور في لبنان سواء كان في اللغة أو الموسيقى أو الأدب، ووصول الاحتفال الموسيقي إلى هذا العدد الكبير من الأشخاص حول العالم، هو أسطع دليل على نجاحه".. معربًا عن أمله في المثابرة على القيام بالأعمال الفنية والثقافية التي تضيء على الإرث الثقافي اللبناني.