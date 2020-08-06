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"الاقتصادية" تُحيل دعوى الطيار المفصول ضد محمد رمضان للخبراء

كتب:

طارق عباس
05:04 م | الخميس 06 أغسطس 2020
الفنان محمد رمضان

الفنان محمد رمضان

أحالت المحكمة الاقتصادية الدعوى المقامة من مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله بـ 25 مليون جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت به إلى لجنة ثلاثية من مكتب خبراء المحكمة، وقررت تأجيل القضية لجلسة 5 سبتمبر المقبل.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

 

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