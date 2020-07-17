محام الطيار المفصول: حكم حبس محمد رمضان بسبب حلقته مع "الإبراشي"

قال مجدي حلمي، محام الطيار المفصول أشرف أبواليسر، إن "الفنان محمد رمضان استهتر ولم يهتم لما حدث لموكلي من تعرضه للأذى في حياته المهنية، ما تسبب في وقوع الفنان في ارتكاب جريمة السب والقذف التي يؤثمها ويجرمها قانون العقوبات".

وأوضح "حلمي"، في تصريحات لـ "الوطن" بعد صدور حكم حبس "رمضان"، إن "الحكم صدر في واقعة قيام الفنان بالادعاء بأن لديه فيديوهات تدين موكلي، وذلك وقت ظهوره في برنامج التاسعة مع وائل الإبراشي، ما دعانا لإقامة الجنحة ضده".

وأشار المحام أن الحكم لا علاقة له بالدعاوى الأخرى المقامة أمام المحكمة الاقتصادية والتي نطالب فيها بتعويض ضده، "لكنه (داعم) لموقفنا في المعركة القانونية ضد الممثل ويثبت أننا على حق".

وقضت محكمة الدقي منذ قليل، في القضية رقم 4584 لسنة 2020 جنح الدقي، "حضوريا بتوكيل" بحبس الممثل محمد رمضان محمود حجازي، سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المجني عليه الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر.