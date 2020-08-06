الحكومة: إرسال أطقم طبية مصرية للبنان لعلاج "مصابي الانفجار"

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تنسيقاً مع الجانب اللبناني لإرسال أطقم طبية مصرية للتعامل مع تداعيات حادث انفجار بيروت.

وأضاف "عبدالغفار"، في تصريحات على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة العلمين الجديدة اليوم، أنه تم التواصل مع رئيس جامعة بيروت العربية، لاستقبال الأطقم الطبية المصرية التي سيتم إرسالها من كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، لمساعدة الاشقاء في لبنان على تقديم الخدمات الصحية والطبية اللازمة لمصابي الانفجار، هذا إلى جانب دعم المستشفى المصري الميداني الموجود في بيروت.