سفير مصر ببيروت: لبنان بها 40 ألف مواطن مصري

قال السفير ياسر علوي، السفير المصري بلبنان، إن لبنان تحتاج لمواد طبية الآن وهو المطلب الأكثر إلحاحا واحتياجا لبعض المواد الغذائية وخصوصا أن المخزون الإستراتيجي من القمح قد تدمر، بالإضافة لإعادة البناء مرة أخرى.

وأضاف علوي خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى المصرية، أنه يوجد حاليا 40 ألف مواطن مصري بلبنان، موزعين بين مقيمين بشكل شرعي وآخرين بشكل غير شرعي، والتواصل مع هؤلاء المواطنين يتم بـ4 آليات، أولها عبر رابطة الجالية المصرية وهي التنظيم الأهلي لأبناء الجالية المصرية في لبنان، والآخر عبر شبكة مباشرة مع مجموعات تجمع المصريين، والآلية الثالثة هي التواصل عبر خط ساخن في السفارة، وهو الذي تم من خلاله معرفة أنه فقد 3 مصريين بالحادث ممن أصبحوا 3 شهداء فيما بعد، أما الآلية الرابعة عبر بعض المؤسسات المصرية في لبنان.

وتابع علوي أن المصريين المتضريين من الحادث هم الـ3 شهداء وجارٍ إنهاء إجراءات عودة الجثامين ودفنها في أرض الوطن، مؤكدا على أن المشهد الآن في لبنان لايتصدره عنوان سوى أن "بيروت مدينة منكوبة"، كما وصفتها الحكومة اللبنانية، فهناك حالة دمار كبرى تشهدها البلاد.

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.

وأصيبت الفنانة نادين نسيب نجيم، بإصابات بالغة جراء الانفجار، ونقلت إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية استغرقت 6 ساعات، فضلًا عن إصابة زوجة الفنان رامي عياش، بإصابات بسبب الانفجار، وتهشم وتحطم عدد من منازل الفنانين اللبنانيين منهم إليسا، راغب علامة، وائل جسار، جاد شويري، دومينيك حوراني.