رئيس مستثمري الغاز: ترسيم الحدود يعطي شرعية للبحث والاستكشاف

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز الطبيعي، إن ترسيم الحدود الدولية مع الدول المجاورة لمصر يعطي شرعية قانونية للبحث والاستكشاف عن الموارد البترولية المتواجدة في البحر المتوسط.

وأضاف سعد الدين لـ"الوطن"، أن السبب الأساسي في ترسيم الحدود بين مصر واليونان في هذه الفترة الحالية هو منع تركيا من التدخل في المياه الإقليمية للدولة المصرية وهو ما يعطيها الحق في الدفاع عن مياهها الاقتصادية ضد أي تدخل خارجي ولحماية أمنها، بجانب منع أن يكون هناك أي مجرى مياه أو طريق يمكن أن تدخل من خلاله تركيا في شؤون الدول المجاورة.

وأشار سعد الدين إلى أن اليونان قسمت حدودها مع إيطاليا وهو ما يجعل لها الحق في تقسيم الحدود مع الدولة المصرية لحماية أراضيها ضد أي تدخل تركي، خاصة بعد الأعمال الأخيرة التي قامت بها تركيا.

ولفت إلى أن تقسيم الحدود المصرية مع الدولة اليونانية يعطي مصداقية للشركات العاملة في مجال البحث عن الغاز والمواد البترولية من حيث عدم وجود أي خلافات على المناطق التي يتم البحث فيها أو أي نزاع على هذه المنطقة والتأكد من سياسة الدولة على أراضيها.