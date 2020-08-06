خبير بترول: ترسيم الحدود مع اليونان يُنهي أحلام تركيا

قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ اقتصاديات الطاقة والبترول بالجامعة الأمريكية، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان توقف الغطرسة التركية، خاصة بعد الأعمال التي قامت بها خلال الفترة الماضية في مناطق البحر المتوسط، وبعد قيامها بإرسال سفينة خاصة بأعمال البحث والمسح السيزمي في المناطق البحرية الخاصة باليونان، وهي مناطق ليس لها أي علاقة لها وهو ما يعتبر تعديا على دول أخرى.

وأضاف القليوبي لـ"الوطن" أن بهذا الاتفاق بين مصر واليونان يقطع كل آمال وأحلام تركيا بأن تقوم بأي أعمال أو سيطرة على المياه الاقتصادية الخاصة بالدولتين، وهو ما يعطي الدول في هذه المنطقه بحق الرد على أي تعدٍ في المنطقة الخاصة بها بموجب قانون أعالي البحار.

وأعلن وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، توقيع اتفاق تاريخي لتعيين الحدود مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس في خطوة تهدف إلى تنسيق جهود الاستفادة من موارد منطقة شرق البحر المتوسط.

وقال "شكري"، خلال مؤتمر صحفي، إن الاتفاق "يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة".

وأضاف: "يفتح الاتفاق آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط"، مشيدا بالعلاقة مع اليونان قائلا إنها "قديمة ومهمة جدا لمصر".

وأشار القليوبي إلى أنه بترسيم الحدود بين مصر واليونان تكون السلطة الحالية لكل من مصر واليونان والدوله الليبية الحق في حماية الجانب الشرقي لليبيا، ولا يكون لتركيا أي ذراع أو تواجد أو حق مشروع للتواجد لها في هذه المنطقة.