عضو "الطاقة العالمي": مصر ستصل إلى 200 تريليون قدم غاز بعد تعيين الحدود البحرية مع اليونان

أعلن وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، في مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني، توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وذلك بعد سنوات من التفاوض، في خطوة من المتوقع أن تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للبلدين على مستوى الثروات في هذه المنطقة.

وقال الدكتور ماهر عزيز عضو مجلس الطاقة العالمي، في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "قمنا باتفاق مع قبرص وتبقى الاتفاق مع اليونان، والآن فقد أنجزنا ما أنجزناه مع اليونان ننجزه مع الجانب اليوناني"، متوقعا ألا تقل ثروة مصر في هذه المنطقة عن 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وأضاف: "وهذا يفيد مصر جدا، لأن هذا يمد مساحة الاستكشاف والبحث عن الثروات إلى المنطقة الاقتصادية اليونانية، أي أن المنطقة الاقتصادية الخالصة لنا تنتهي عند الحدود المعينة مع قبرص واليونان، وبالتالي التنقيب في كل هذه المنطقة".

وقال "عزيز": "الاتفاقية تحفظ لنا حقوقنا الكاملة بالمياه العميقة لهذه المنطقة، ونستثمر حصولنا على حقنا الكامل لكل منطقتنا الاقتصادية الخالصة".

وقال عضو مجلس الطاقة العالمي: "المتوقع لحجم الثروات في هذه المنطقة لا يقل عن 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، إذا أنه يتم إجراء عمليات مسح جيوتقنية وسيزمية حديثة، والنتائج الأولية لها أن تشير إلى أن مصر لديها ثروة غاز طبيعي لن تقل عن 200 تريليون قدم مكعبة".

وتابع: "وبالتالي، مع ترسيم الحدود هناك فرصة لاستكمال المسح حتى حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدولتين، وبالتالي هناك إمكانية لزيادة حجم المخزون المرجح أن تصل إليه مصر".

واعتبر الدكتور ماهر عزيز أننا أمام كنز من الغاز الطبيعي في هذه المنطقة بعد ترسيم الحدود.