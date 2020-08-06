دراسة: مبيعات السيارات لن تعود إلى سابق عهدها حتى 2024

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "Deloitte" أن مبيعات السيارات لن تعود إلى سابق عهدها إلا فى عام 2024 بسبب تفشى فيروس كورونا التاجى فى العالم، وتتوقع الدراسة ارتفاع مبيعات السيارات وأن تشكل ثلث مبيعات العالم نهاية العقد الحالى.

وقالت شركة "Deloitte" فى دراستها إن مبيعات السيارات الكهربائية ستصل إلى 31.1 مليون سيارة سنويا بزيادة 10 ملايين سيارة عن توقعات عام 2019 وتتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام إلى 2.1 مليون سيارة.