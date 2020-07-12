"سعد": سوق السيارات لم تشهد تحسنا منذ ظهور أزمة كورونا

أصدرت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية العديد من القرارات بشأن عودة الحياة بشكل تدريجي لما كانت عليه قبل انتشار وباء كورونا المستجد، ومن ضمن تلك القطاعات قطاع السيارات الذي شهد توقفا شبه كامل خاصة في بداية انتشار المرض حيث توقفت عمليات تراخيص السيارات الجديدة بشكل كامل والتي تسببت في وقف البيع بشكل تام.

وفي هذا الصدد قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات لـ"الوطن"، إن سوق السيارات بعد قرارات الدولة بعودة العمل في كافة الشركات المصانع، لم تسهم في تحريك عملية البيع والشراء.

وأضاف أن عودة الحياة لسوق السيارات مرتبطة بوجود علاج أو حل نهائي لمشكلة فيروس كورونا، حتى يعود شعور المستهلكين بالاستقرار وعودة التفكير في سلع ترفيهية مثل السيارات.

وأكد أن سلعة السيارات تعد من السلع المكلفة في السوق المصرية، كما، وأن طل ما يشغل بال المواطنين في خلال الفترة الحالية هو عدم التصرف بأموالهم تحسباً لأى ظروف طارئة لتأمين العلاج.