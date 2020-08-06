برلمانية في ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة: أضخم مشروع في تاريخ مصر

وجَّهت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة مرور الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرة إلى أن مشروع قناة السويس يعد الأضخم في تاريخ الدولة المصرية، وكان مردودها إيجابي ومثمر على الاقتصاد المصري.

ولفتت رزق الله، في بيان لها، إلى أن قناة السويس الجديدة تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية نحو تبني الدولة المصرية استراتيجية تنموية متكاملة لتطوير المجرى الملاحي للقناة، ما حفظ للدولة المصرية مكانتها الرائدة، وكسب ثقة عملاء المجتمع الملاحي.

وأشارت رزق الله، إلى أن قناة السويس الجديدة حققت إيرادات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن صمودها أمام العديد من الأزمات الاقتصادية التي مرت على المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية.

وأشادت عضو مجلس النواب بصمود قناة السويس الجديدة رغم تحديات فيروس كورونا، وتحقيقها إيرادات بلغت 3.3 مليار دولار، ومر من خلالها 11250 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 693 مليون طن.